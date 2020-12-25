На Дону к аппаратам ИВЛ подключен 271 человек

К аппаратам искусственной вентиляции легких на Дону из-за ковида подключен 271 человек. За последний день их число возросло на 16 человек. Пациенты находятся в тяжелом состоянии.ИВЛ необходима, когда легкие поражены более чем на 50%. Человек не может из-за этого самостоятельно дышать.В донских стационарах лечатся 2 755 человек. Под меднаблюдением находятся 33 174 человека.Всего в Ростовской области число заболевших коронавирусом составляет 50 100 случаев. Скончались от опасной инфекции уже 1 980 пациентов.