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На Дону к аппаратам ИВЛ подключен 271 человек

На Дону к аппаратам ИВЛ подключен 271 человек
К аппаратам искусственной вентиляции легких на Дону из-за ковида подключен 271 человек. За последний день их число возросло на 16 человек. Пациенты находятся в тяжелом состоянии.

ИВЛ необходима, когда легкие поражены более чем на 50%. Человек не может из-за этого самостоятельно дышать.

В донских стационарах лечатся 2 755 человек. Под меднаблюдением находятся 33 174 человека.

Всего в Ростовской области число заболевших коронавирусом составляет 50 100 случаев. Скончались от опасной инфекции уже 1 980 пациентов.

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