На Дону из-за траура линейки в школах перенесут на 23 мая
Из-за траура по погибшим сотрудникам водоканала в школах Ростовской области линейки перенесут на 23 мая. Об этом в «Инстаграме» сообщил глава администрации Ростова Алексей Логвиненко.
Как сообщалось ранее, страшная трагедия произошла утром 21 мая. Бригада водоканала проводила работы в колодце на очистных сооружениях в селе Дмитриадовка Неклиновского района. В какой-то момент рабочим стало плохо. В результате выброса метана скончались 10 человек. Восемь госпитализированы в местную БСМП. Судьба еще одного рабочего остается неизвестной. Спасатели до сих пор его ищут.
На место происшествия прибыли прокурор Ростовской области Роман Прасков, исполняющий обязанности руководителя СУ СК по Ростовской области Станислав Ковалев, а также два министра и замгубернатора Михаил Корнеев. Позже приехал и сам Василий Голубев. Он посетил больницу, где находились пострадавшие.
Губернатор подпишет указ об объявлении 22 мая днем траура завтра. Помимо этого, семьям погибших и пострадавших с 24 мая начнут выплачивать денежную компенсацию.