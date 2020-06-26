На Дону из-за коронавируса под наблюдением медиков находятся порядка 9,5 тысячи человек

Довольно большое количество человек в Ростовской области продолжают находиться под наблюдением медиков из-за коронавируса. По состоянию на 28 июня врачи следят за состоянием здоровья 9 359 человек. Почти все они находятся дома на самоизоляции, в обсерваторах и больницах – только 14.COVID-19 подозревают у всех, кто приехал из-за рубежа или из других регионов, а также были в кругу тех, кто контактировал с уже заражёнными коронавирусом. Они находятся на двухнедельном карантине и проходят обследование. Если тест не подтверждает наличие инфекции, то с человека снимают наблюдение.В Ростовской области за период пандемии зарегистрировали 9 420 человек с новой болезнью. Более половины уже вылечились. Жертвами COVID-19 стали 117 человек.