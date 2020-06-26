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На Дону из-за коронавируса под наблюдением медиков находятся порядка 9,5 тысячи человек

На Дону из-за коронавируса под наблюдением медиков находятся порядка 9,5 тысячи человек
Довольно большое количество человек в Ростовской области продолжают находиться под наблюдением медиков из-за коронавируса. По состоянию на 28 июня врачи следят за состоянием здоровья 9 359 человек. Почти все они находятся дома на самоизоляции, в обсерваторах и больницах – только 14.

COVID-19 подозревают у всех, кто приехал из-за рубежа или из других регионов, а также были в кругу тех, кто контактировал с уже заражёнными коронавирусом. Они находятся на двухнедельном карантине и проходят обследование. Если тест не подтверждает наличие инфекции, то с человека снимают наблюдение.

В Ростовской области за период пандемии зарегистрировали 9 420 человек с новой болезнью. Более половины уже вылечились. Жертвами COVID-19 стали 117 человек.

Теги: COVID-19 в Ростовской области коронавирус в Ростове

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