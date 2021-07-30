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На Дону из-за COVID-19 число зрителей в кино и театрах сократили до 30%

На Дону из-за COVID-19 число зрителей в кино и театрах сократили до 30%
В Ростовской области ввели дополнительные ограничения по коронавирусу. В частности, с 4 августа допустимое число зрителей в кино, театрах и на концертах в закрытых помещениях должно быть не менее 30%. Концерты, которые проводятся в помещениях без посадочных мест, и вовсе запрещены.

Впервые ограничения для кино и театров вводили 30 марта 2020 года. Тогда их полностью закрыли. Но уже к лету им разрешили работать - при соблюдении всех санитарных требований и соцдистанции среди зрителей. При этом посещать кинотеатры разрешили только при заполненности четверти зала (25%). Но позже допустимое число зрителей увеличили до 50%, а весной - до 75%.

Кроме того, согласно документу, с 4 августа временно приостановлена работа аттракционов в парках культуры и отдыха.

За последние полмесяца число инфицированных заметно увеличилось. Почти неделю ежедневный прирост заболевших бьет все предыдущие антирекорды за период пандемии. В связи с этим глава Роспотребнадзора потребовал ужесточить коронавирусные меры.

Теги: COVID-19 на Дону коронавирус в Ростовской области

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