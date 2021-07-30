На Дону из-за COVID-19 число зрителей в кино и театрах сократили до 30%
В Ростовской области ввели дополнительные ограничения по коронавирусу. В частности, с 4 августа допустимое число зрителей в кино, театрах и на концертах в закрытых помещениях должно быть не менее 30%. Концерты, которые проводятся в помещениях без посадочных мест, и вовсе запрещены.
Впервые ограничения для кино и театров вводили 30 марта 2020 года. Тогда их полностью закрыли. Но уже к лету им разрешили работать - при соблюдении всех санитарных требований и соцдистанции среди зрителей. При этом посещать кинотеатры разрешили только при заполненности четверти зала (25%). Но позже допустимое число зрителей увеличили до 50%, а весной - до 75%.
Кроме того, согласно документу, с 4 августа временно приостановлена работа аттракционов в парках культуры и отдыха.
За последние полмесяца число инфицированных заметно увеличилось. Почти неделю ежедневный прирост заболевших бьет все предыдущие антирекорды за период пандемии. В связи с этим глава Роспотребнадзора потребовал ужесточить коронавирусные меры.