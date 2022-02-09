На Дону ищут родственников летчика, погибшего при крушении военного самолета
В Ростовской области ищут родственников летчика, погибшего во время крушения самолета в годы Великой Отечественной войны. Об этом рассказал поисковый отряд «Память» из города Стрежевого Томской области.
Останки солдата нашли в 2021 году недалеко от города Жиздра Калужской области. Тогда поисковики поднимали самолет, потерпевший крушение в ночь на 8 марта 1943 года. Бомбардировщик Ил-4 сбили, когда тот пытался нанести удар по ж/д вокзалу Смоленска. Погибшим капитаном судна оказался младший лейтенант Петр Петрович Кушнарев. Он погиб в возрасте 25 лет. По документам удалось выяснить, что боевая машина числилась в 42-м авиаполку 36-й авиадивизии дальнего действия. В экипаже с Кушнаревым были штурман Иван Зленко, штурман звена Андрей Григоренко и воздушный стрелок-радист Александр Пантюхин.
– Воздушного стрелка-радиста взрывом выбросило из боевой машины. Он выжил, но попал в плен, где находился до конца войны. Его товарищи погибли, а он прожил долгую интересную жизнь. Скончался несколько лет назад, – рассказал donday.ru командир поискового отряда Марат Санаев.
Установить личности погибших смогли по номерным узлам самолета. Известно, что Петр Кушнарев родился 28 июня 1918 года в хуторе Араканцеве Тацинского района. С войны его ждала мать Пелагея Владимировна Кушнарева. Если вам что-либо известно о родных Петра Кушнарева, обратитесь к командиру поискового отряда «Память» по телефону: 8-913-857-78-88.