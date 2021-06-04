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На Дону ищут пропавшую без вести 70-летнюю пенсионерку

На Дону ищут пропавшую без вести 70-летнюю пенсионерку


В Новошахтинске разыскивают пожилую женщину. Вера Чубенко вышла из дома 6 июня примерно в 18:00 и уже сутки не выходит на связь.

Родственники не знают, куда могла направиться пенсионерка в столь позднее время. Однако они подозревают, что она находится где-то в Родионово-Несветайском районе.

В день пропажи на женщине были зелёный халат, бордовый свитер и красный платок. На отвороте свитера пришита бирка, на которой написано её имя и номер телефона, по которому можно связаться с родственниками.

Пенсионерка не ориентируется в пространстве, и, возможно, ей нужна медицинская помощь. Если вам что-то известно о местонахождении пропавшей пожилой женщины, позвоните по телефонам: 8 (863) 249-23-66, 8-908-181-36-66 или 8 (863) 249-22-24.

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