Пропавшего мужчину ищут в Ростовской области

В Ростовской области разыскивают пропавшего 43-летнего мужчину. Дмитрий Константинов не выходит на связь с 15 февраля.Дончанин живет в хуторе Нижняя Ковалевка Красносулинского района. Узнав, что его нету дома, родственники забили тревогу. К поискам пропавшего подключились полиция и волонтеры.Рост разыскиваемого – примерно 200 сантиметров. У него худощавое телосложение, карие глаза и русые волосы. В последний раз, когда мужчину видели, он был одет в темные брюки, зеленый бушлат и черные ботинки.Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Дмитрия Константинова, просьба обратиться по номерам: 112 или 8-800-700-54-52.