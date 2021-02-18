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Пропавшего мужчину ищут в Ростовской области

Пропавшего мужчину ищут в Ростовской области
В Ростовской области разыскивают пропавшего 43-летнего мужчину. Дмитрий Константинов не выходит на связь с 15 февраля.

Дончанин живет в хуторе Нижняя Ковалевка Красносулинского района. Узнав, что его нету дома, родственники забили тревогу. К поискам пропавшего подключились полиция и волонтеры.

Рост разыскиваемого – примерно 200 сантиметров. У него худощавое телосложение, карие глаза и русые волосы. В последний раз, когда мужчину видели, он был одет в темные брюки, зеленый бушлат и черные ботинки.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Дмитрия Константинова, просьба обратиться по номерам: 112 или 8-800-700-54-52.

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