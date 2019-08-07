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На Дону ищут без вести пропавшего дедушку

На Дону ищут без вести пропавшего дедушку
В Ростове и области ищут пропавшего 84-летнего дедушку. 9 августа Вахтанг Кепуладзе вышел из междугороднего автобуса и не вернулся домой. Близкие не знают, где она может находиться. Об этом сообщает поисковый отряд.

В ориентировке указано, что пропавший 170 сантиметров ростом. Телосложение среднее, зубы отсутствуют. В день пропажи на дончанине были черные брюки и рубашка в клетку. При себе – пакет с документами.

Все, кто знает, где может находиться пожилой мужчина, позвоните по телефонам: 8 800 700 54 52 или 02.

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