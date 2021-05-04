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На Дону врачи вылечили от коронавируса еще 194 человека

На Дону врачи вылечили от коронавируса еще 194 человека

На Дону врачи вылечили от коронавируса еще 194 человека. Общее количество выздоровевших дончан достигло 80 331 дончанина. Об этом сообщили в правительстве региона.

Для того чтобы справиться с заболеванием, пациенты проходят длительное лечение, направленное на повышение иммунитета. Больные принимают нужные лекарства, соблюдают постельный режим и самоизоляцию. Из-за того, что COVID-19 способен поражать легкие человека, у многих может развиваться пневмония. В таком случае больному лучше лечь в стационар.

В особо сложных случаях легкие перестают нормально функционировать, и человек получает меньшее количество кислорода, чем нужно. У него развивается дыхательная недостаточность. Таких пациентов подключают к ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

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