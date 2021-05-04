На Дону врачи вылечили от коронавируса еще 194 человека. Общее количество выздоровевших дончан достигло 80 331 дончанина. Об этом сообщили в правительстве региона.Для того чтобы справиться с заболеванием, пациенты проходят длительное лечение, направленное на повышение иммунитета. Больные принимают нужные лекарства, соблюдают постельный режим и самоизоляцию. Из-за того, что COVID-19 способен поражать легкие человека, у многих может развиваться пневмония. В таком случае больному лучше лечь в стационар.В особо сложных случаях легкие перестают нормально функционировать, и человек получает меньшее количество кислорода, чем нужно. У него развивается дыхательная недостаточность. Таких пациентов подключают к ИВЛ (искусственной вентиляции легких).