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На Дону ещё один человек скончался от коронавируса

На Дону ещё один человек скончался от коронавируса
В Ростовской области увеличилось количество летальных исходов от новой коронавирусной инфекции. По состоянию на утро 29 апреля на Дону от COVID-19 скончались уже три пациента. Соответствующие данные опубликованы на официальном портале СтопКоронавирус.рф. Пол и возраст последнего умершего, а также город, в котором он проходил лечение, пока не известны.

В регионе зафиксировано 864 случая инфицирования. Первой жертвой заболевания на Дону стал 34-летний иностранец - это был врач, приехавший в Россию из Китая. Через несколько дней от COVID-19 умер 50-летний ростовчанин. Теперь стало известно ещё об одном летальном исходе.

Добавим, что большая часть пациентов заражаются коронавирусом после контакта с заражёнными в очагах инфекции внутри региона. Треть заболевших привезли болезнь из других регионов РФ или из-за рубежа. Некоторые - таких 9% - подхватили COVID-19 от неизвестного источника.

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