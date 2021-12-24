На Дону еще 733 человека выздоровели от коронавируса

Фото: Алексей Бойко.

В Ростовской области еще 733 человека побороли COVID-19. По данным на 26 декабря, всего с начала пандемии медики вылечили от опасной инфекции 170 361 человека.В стационарах получают лечение 2 429 жителей региона. Состояние 30 пациентов врачи оценивают как тяжелое. Таких больных снабжают кислородом с помощью эндотрахеальных трубок, подключенных к аппаратам ИВЛ. Еще 261 человек получает жизненнонеобходимый газ через маски и мундштуки.Каждый день медики регистрируют сотни новых случаев заражения коронавирусом. Всего на Дону провели 5,2 миллионов тестов. Из них 14,6 тысяч - за минувшие сутки.