На Дону еще 55 человек вылечили от инфекции COVID-19

На Дону еще 55 жителей вылечили от инфекции COVID-19. Соответствующая информация размещена на сайте Правительства Ростовской области.За весь период пандемии в регионе от опасного заболевания выздоровели уже 89 949 жителей. Почти все они смогли быстро справиться с инфекцией. Они переносили ее так же, как обычную простуду, то есть ОРВИ.Но есть и те пациенты, которым было тяжело побороть болезнь. Они проходили лечение в больничных стационарах. По данным на 27 июня, таких пациентов - 1 399. Из них 133 пребывают в тяжелом состоянии, на искусственной вентиляции легких.