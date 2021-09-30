На Дону еще 501 человек подхватил COVID-19

В донском регионе еще 501 человек заразился коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в правительстве Ростовской области 2 октября.По данным Роспотребнадзора, среди новых заболевших больше всего - 34,9% - выявлено среди жителей возрастом от 18 до 45 лет. Еще 25,9% - люди, которым от 46 до 65 лет. Меньше всего инфицированных среди пожилых людей старше 80 лет - 4,4%. И еще 21,8% зараженных зафиксировали среди детей.Напомним, всего на территории Ростовской области COVID-19 выявили уже более чем у 139 тысяч человек. Каждый день количество новых выявленных случаев растет и впервые за весь период пандемии перевалило за 500 человек в сутки. Из-за этого власти вынуждены были ввести новые коронавирусные ограничения, которые вступят в силу с 4 октября.