На Дону еще 376 человек заболели коронавирусом

В Ростовской области за сутки специалисты зарегистрировали 376 новых случаев заражения коронавирусом. Свежие данные публикует штаб стопкоронавирус.рф.По данным на 30 января, нарастающим итогом общее число заболевших достигло 63 321. Большинство из этого числа уже победили инфекцию. Но есть и те, кто продолжает бороться с вирусом. Как правило, это пожилые люди, страдающие сопутствующими заболеваниями.Среди новых заболевших большинство - 37,8% - зараженные от 46 до 65 лет, чуть меньше - 29,5% - в возрасте от 18 до 45 лет, 21,5% - от 66 до 79 лет, 5,3% - старше 80 лет, еще 5,9% - несовершеннолетние.Наряду с новыми зараженными в Ростовской области за сутки умерли еще 10 человек. Общее количество жертв инфекции - 2 616 человек.