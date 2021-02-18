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На Дону еще 315 человек заразились коронавирусом

На Дону еще 315 человек заразились коронавирусом
За сутки в Ростовской области 315 человек заразились коронавирусом. Число инфицированных с начала пандемии по 20 февраля достигло 70 641.

Новыми инфицированными стали 98 дончан в возрасте от 18 до 45 лет, 117 – от 46 до 65 лет и 58 – от 66 до 79 лет. За прошедшие 24 часа также заразились 28 граждан старше 80 лет и 14 детей.

В донском регионе сохраняется нестабильная ситуация с заболеваемостью COVID-19. Ежедневно число выявленных инфицированных уменьшается примерно на 2%. При этом в сутки все еще заражаются более 300 человек. Если показатели распространения продолжат падать, то Ростовская область может перейти к следующему этапу снятия ограничительных мер.

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