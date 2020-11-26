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На Дону еще 23 человека скончались от коронавируса

На Дону еще 23 человека скончались от коронавируса
На Дону число жертв коронавируса продолжает стремительно расти. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные региональным правительством.

По состоянию на 28 ноября всего от COVID-19 скончались 1 296 человек. Из них 23 стали жертвами нового вируса за минувшие сутки. Не смогли побороть инфекцию 11 женщин в возрасте от 44 до 86 лет и 12 мужчин от 50 до 83 лет.

Число пациентов с коронавирусом также увеличивается. За последние 24 часа медики зарегистрировали 320 случаев заражения COVID-19. Всего за период пандемии опасный вирус подхватили 39 343 человека. Большинство из них составляют жители донской столицы в возрасте от 46 до 65 лет.

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