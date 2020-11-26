На Дону еще 23 человека скончались от коронавируса

На Дону число жертв коронавируса продолжает стремительно расти. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные региональным правительством.По состоянию на 28 ноября всего от COVID-19 скончались 1 296 человек. Из них 23 стали жертвами нового вируса за минувшие сутки. Не смогли побороть инфекцию 11 женщин в возрасте от 44 до 86 лет и 12 мужчин от 50 до 83 лет.Число пациентов с коронавирусом также увеличивается. За последние 24 часа медики зарегистрировали 320 случаев заражения COVID-19. Всего за период пандемии опасный вирус подхватили 39 343 человека. Большинство из них составляют жители донской столицы в возрасте от 46 до 65 лет.