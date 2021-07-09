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На Дону еще 121 житель выздоровел от COVID-19

На Дону еще 121 житель выздоровел от COVID-19

В донском регионе еще 121 житель поборол инфекцию COVID-19. Об этом сообщили в правительстве Ростовской области.

Большинство из них с легкостью справились с заболеванием. Некоторые перенесли его бессимптомно, а у кого-то вирус проявлялся, как обычная простуда, с симптомами ОРВИ. Но бывали и те, кому потребовалась помощь медиков. В настоящее время стационарное лечение получают 2 287 жителей. Из них 228 человек подключены к искусственной вентиляции легких из-за недостатка кислорода.

Из них 24 находятся на инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии, а 124 - на неинвазивной. Они дышат через маску или мундштук, и, возможно, в скором времени они вернутся к самостоятельному дыханию.

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