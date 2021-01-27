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На Дону два человека погибли при пожаре в дачном доме

На Дону два человека погибли при пожаре в дачном доме
На Дону при пожаре в дачном доме погибли два человека. ЧП случилось утром 28 января в селе Николаевка Неклиновского района.

Огонь охватил дом на улице Грушевой примерно в 10:00. Пожарных вызвали соседи. С огнем боролись девять человек и две единицы техники. Ликвидировать пожар удалось только спустя час. После тушения в доме нашли два трупа.

- Один из погибших - 34-летний мужчина, личность второго устанавливается, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области,

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