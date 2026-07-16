Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

На Дону до 17 июля сохраняется чрезвычайная пожароопасность

На Дону до 17 июля сохраняется чрезвычайная пожароопасность
В Ростовской области объявили предупреждение о чрезвычайной пожароопасности. Об этом сообщили в ГУ МЧС Ростовской области.

Оно действует до конца 16 июля и весь день 17 июля.

Пятый класс пожароопасности ожидается в отдельных северо-западных, северо-восточных и южных районах, а также в Приазовье. В перечень территорий вошли Каменский, Советский, Боковский, Кагальницкий, Зерноградский, Егорлыкский, Аксайский и Мясниковский районы, включая Ростов-на-Дону.

В регионе прогнозируют риск чрезвычайных ситуаций из-за природных пожаров.

Спасатели призвали людей соблюдать осторожность и внимательно обращаться с огнем.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика