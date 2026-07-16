На Дону до 17 июля сохраняется чрезвычайная пожароопасность

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

В Ростовской области объявили предупреждение о чрезвычайной пожароопасности. Об этом сообщили в ГУ МЧС Ростовской области.Оно действует до конца 16 июля и весь день 17 июля.Пятый класс пожароопасности ожидается в отдельных северо-западных, северо-восточных и южных районах, а также в Приазовье. В перечень территорий вошли Каменский, Советский, Боковский, Кагальницкий, Зерноградский, Егорлыкский, Аксайский и Мясниковский районы, включая Ростов-на-Дону.В регионе прогнозируют риск чрезвычайных ситуаций из-за природных пожаров.Спасатели призвали людей соблюдать осторожность и внимательно обращаться с огнем.