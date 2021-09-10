На Дону девушку, убившую новорожденную дочь, отправили на лечение
В Ростовской области вынесли приговор 18-летней девушке, зверски убившей новорожденную дочь. Молодая мама из Семикаракорска обвинялась по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка».
Как сообщал Rostov.ru, трагедия случилась в феврале. Девушка родила девочку у себя дома, в переулке Школьном. За медицинской помощью она обращаться не стала, решив избавиться от малышки. Подсудимая взяла нож и несколько раз ударила кроху. Девочка скончалась на месте происшествия. Родственники, узнав о случившемся, вызвали полицию.
По информации DonDay.ru, суд Семикаракорского района приговорил девушку к полутора годам условного заключения. Все это время ей необходимо проходить амбулаторное лечение у психиатра.
У девушки есть еще один малолетний ребенок, и она состоит в браке.