На Дону депутат, присвоивший полмиллиона рублей, получил условный срок

В Ростовской области депутат Мариам Берекчиян, присвоившая полмиллиона рублей, получила условный срок. Она обвинялась по трем статьям: «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере», «Служебный подлог» и «Злоупотребление должностными полномочиями».Мариам Берекчиян являлась директором школы в Чалтыре. В марте 2018 года она якобы приняла на работу гардеробщицу, которая по совместительству была и вахтером. Однако по факту новый работник не появился. Берекчиян дала распоряжения секретарю, чтобы тот вносил ложные сведения в табель учета рабочего времени. А зарплату «мертвой души» три года забирала директор. Так, с помощью нескольких фиктивных документов, Берекчиян «подзаработала» более 500 тысяч рублей.Кроме того, в феврале 2021 года Мариам приняла на работу якобы еще одного сотрудника. Женщина должна была обучать детей на дому. Однако ее обязанности выполняли другие учителя школы. При этом зарплату неизвестному педагогу все равно начисляли. Вот только доставалась она в итоге все тому же директору. За пару месяцев Берекчиян получила еще 40 тысяч рублей.В отношении депутата Чалтырского сельского поселения и директора школы Мариам Берекчиян возбудили уголовное дело сразу по трем статьям.В суде женщина признала свою вину и раскаялась в содеянном. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области, Берекчиян приговорили к двум годам лишения свободы условно.