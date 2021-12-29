На Дону COVID-19 унес жизни еще 17 человек

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В Ростовской области за сутки от коронавируса скончались 17 жителей. Об этом 8 января сообщает правительство региона.Среди умерших – девять женщин в возрасте от 60 до 89 лет и восемь мужчин, которым было от 66 до 87 лет. Возраст погибших подтверждает необходимость обязательной вакцинации лиц старше 60 лет. Всего за весь период пандемии не смогли перенести заболевание 9 766 жителей Ростовской области.Примечательно, что сам коронавирус не является причиной смерти. Попадая в организм, он лишь обостряет имеющиеся у человека хронические заболевания - сахарный диабет, ожирение, гипертонию и другие.