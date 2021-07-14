На Дону число занятых в сфере малого и среднего бизнеса увеличилось на 5,5%

В Ростовской области с начала года количество занятых в сфере малого и среднего бизнеса выросло на 5,5%. Об этом рассказал председатель комитета донского парламента по экономической политике Игорь Бураков в ходе заседания круглого стола. Обсуждения на тему «Реализация национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в Ростовской области: промежуточные итоги» провел комитет донского парламента по экономической политике.– Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» – один из ключевых с точки зрения занятости населения. Поэтому к этой теме мы возвращаемся регулярно, – прокомментировал Игорь Бураков. - Наши обсуждения касаются реализации нацпроекта. Мы выявляем зоны риска, смотрим, где и что необходимо изменить. И по итогам таких мероприятий всегда рождаются предложения, как по корректировке национального проекта, так и в целом по стратегии развития данного сектора экономики.Председатель комитета по экономической политике подчеркнул, что предприниматели пережили тяжелый 2020 год. Сектор среднего и малого предпринимательства оказался в числе наиболее пострадавших. Отдельные направления - общепит и торговля, - испытали очень большое давление в виде санитарных ограничений.В 2021 году экономика начала восстанавливаться. По сравнению с началом года количество людей, занятых на предприятиях малого и среднего бизнеса, выросло на 5,5% - более чем на 34 тысячи, - и составило 667 тысяч человек. Увеличилось и количество самозанятых граждан, которые платят налоги на профессиональный доход. За полгода самозанятыми стали еще 28 тысяч человек, а их общее число выросло на 70% и достигло 68 тысяч. Согласно проекту целевой показатель для РО к 2024 году составляет 65,5 тысяч человек.Кроме того, есть и другие косвенные факторы, которые подтверждают, что экономика начала восстанавливаться. Например, бюджет Ростовской области в первом полугодии получил более 12 миллиардов рублей дополнительных доходов. Вместе с тем растут и поступления в бюджет от подоходного налога. Это свидетельствует о том, что малый и средний бизнес отыгрывает те потери, которые понес в 2020 году.- Это говорит о том, что государство смогло предложить действительно привлекательные условия для самого малого бизнеса – низкую налоговую ставку и простую отчетность, что позволяет многим людям, работающим раньше «в тени» легализовать свою деятельность, – добавил председатель комитета Заксобрания РО по экономической политике Игорь Бураков. - Это очень удачный опыт и я, думаю, его следует распространить и на более крупный бизнес.В рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» на Дону реализуются три областных проекта. Это «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» и «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса».На реализацию нацпроекта в донском регионе в 2021 году предусмотрено 732,8 миллиона рублей. Из них почти половина (326,9 миллионов) - средства федерального бюджета. По состоянию на 1 июля, кассовое исполнение составило 551,5 миллион рублей, или 75,3 %.Представители предпринимательских объединений в ходе обсуждения озвучили несколько предложений. Одно из них - по разработке дополнительных мер поддержки ИП и предприятий, которые попали под новые санитарные ограничения. Также поступило предложение о компенсации части затрат работодателям, внедряющим на своих предприятиях стимулирующие поощрения добровольно привитым от коронавируса работникам. Все предложения будут обобщены и включены в рекомендации по итогам заседания круглого стола.