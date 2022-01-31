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На Дону число заболевших ОРВИ за неделю выросло в два раза

На Дону число заболевших ОРВИ за неделю выросло в два раза

В Ростовской области количество людей с выявленным ОРВИ за неделю выросло в два раза. Обновленные данные привели в региональном Роспотребнадзоре.

За четвертую неделю 2022 года медики зарегистрировали на 82% больше пациентов с острой респираторной вирусной инфекцией, чем на минувшей неделе. Заболел 41 681 человек, этот показатель в соотношении составляет 99,2 на десять тысяч населения. Это значение выше эпидемического порога на 264,4%. Из них почти половина (19 362 человека) - ростовчане, что выше эпидпорога на 120,9%. При этом большинство заболевших в регионе - это дети и подростки старше 15 лет.

Для того чтобы свести к минимуму риск заболевания ОРВИ и гриппом, медики рекомендуют соблюдать «респираторный этикет», поддерживать необходимый уровень витамина С в организме. Кроме того, нужно чаще делать влажную уборку помещения, мыть руки после посещения общественных мест.

Отметим, что ситуация сейчас крайне напряженная - помимо ОРВИ, бешеными темпами распространяется коронавирусная инфекция. За минувшие сутки в регионе выявили почти три тысячи зараженных. Практически во всех территориях Ростовской области преобладает омикрон, в частности донской столице. Судя по данным, которые озвучили на очередном заседании оперштаба по борьбе с COVID-19, из 418 случаев заболевания 265 - подтвержденный омикрон. Не исключено, что власти примут решение ужесточить ограничительные меры, чтобы хоть как-то сдержать опасную инфекцию.
Фото: girnyk.dn.ua
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