На Дону число заболевших коронавирусом за сутки увеличилось на 133

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В донском регионе коронавирусной инфекцией заразились ещё 133 жителя. О данных на 31 июля сообщили в правительстве Ростовской области.За весь эпидемиологический период на Дону число заболевших опасным вирусом достигло 12 941.При этом жертвами коронавируса стали 225 человек, в том числе шесть жителей области скончались от новой болезни за последние сутки.Напомним, несмотря на рост инфицированных, власти Ростовской области продолжают снимать ограничения. Так, с 1 августа взрослые жители региона смогут пройти диспансеризацию и медосмотр в специальных лечебных центрах.