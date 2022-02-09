На Дону число выздоровевших от коронавируса вновь перевалило за тысячу

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В Ростовской области за минувшие сутки справиться с коронавирусной инфекцией удалось 1 249 жителям. Об этом сообщает региональное правительство.Продолжают лечение в стационарах ковидных госпиталей еще 3 192 пациента с подтвержденным коронавирусом. На инвазивной ИВЛ, в тяжелом состоянии, находятся 22 человека, на неинвазивной ИВЛ – 227 человек. При повторном заболевании уже переболевшему человеку помогут лишь вакцинация или коллективный иммунитет.За весь период в Ростовской области выздоровели 194 495 человек.