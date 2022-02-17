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На Дону число выздоровевших от COVID-19 за сутки перевалило за шесть тысяч

На Дону число выздоровевших от COVID-19 за сутки перевалило за шесть тысяч

В Ростовской области продолжает увеличиваться количество выздоровевших от коронавируса жителей. За минувшие сутки отрицательные ПЦР-тесты получили еще 6 017 жителей. Об этом сообщает региональное правительство.

В стационарах сейчас лечатся три с половиной тысячи человек, у которых подтвердился ковид. Медики ввели в искусственную кому 26 крайне тяжелых пациентов. Все питательные смеси поступают им через подведенную к трахее трубку. Состояние еще 260 пациентов немного лучше, они могут дышать сами, с помощью мундштуков и масок.

За весь период в Ростовской области выздоровел 221 761 человек, то есть большая часть от общего числа заболевших. Однако ситуацию это не меняет, эпидобстановка остается напряженной.
Фото: newsrank.ru
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