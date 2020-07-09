На Дону число находящихся под наблюдением из-за COVID-19 снизилось до 6 214 человек

Более шести тысяч человек находятся в донском регионе под наблюдением из-за COVID-19. Об этом сообщили в правительстве Ростовской области.По данным на 11 июля, медицинское обследование на Дону проходят 6 214 человек, 6 172 из которых находятся на самоизоляции дома. За сутки их количество снизилось на 201 дончанина. Всего под наблюдением врачей находилось более 61 тысяч человек. Снято с него – около 55 тысяч жителей Ростовской области.За весь период коронавирусом в донском регионе заразились 10 628 человек. Только за последние сутки положительный диагноз поставили 95 дончанам. От COVID-19 скончались 161 пациент, включая пятерых за последние 24 часа.