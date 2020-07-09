На Дону число находящихся под медицинским наблюдением из-за COVID-19 достигло почти 6 тысяч дончан

В донском регионе количество человек с подозрением на коронавирус достигло 5 913. Об этом сообщает правительство Ростовской области.По состоянию на 13 июля в регионе 5 913 человек находятся под наблюдением врачей из-за коронавируса. Из этого числа 5 875 - на самоизоляции дома. Остальные лежат в обсерваторе, так как у них дома пожилые люди или дети, которые могут заразиться инфекцией.Продолжает расти и общее количество зараженных коронавирусом в регионе. Уже насчитывается 10 823 случая заражения COVID-19, только за последние сутки выявлены 97 инфицированных.