На Дону четверо рыбаков спасли двоих мужчин, провалившихся под лед
На фото слева направо: братья Дмитрий и Денис Носачевы.
Около 17 часов Дмитрий, Денис, Валерий и Анатолий возвращались с уловом домой. Рыбаки услышали крики о помощи - в 250 метрах от берега тонули трое мужчин.
- Мы сразу бросились на помощь, - рассказал DonDay.ru 35-летний Дмитрий Носачев. - К счастью, в санях у нас были веревки. Одного пенсионера вытащили сразу, второго - с трудом. А третьего не успели - он утонул.
Спасатели и сами едва не оказались в воде: из-за мокрой одежды тащить мужчин было тяжелее.
На фото: Анатолий Аниканов и Валерий Черников.
- Пенсионер, которого мы спасли первым, чувствовал себя лучше остальных. Он без помощи шел к берегу. А вот его товарища пришлось везти на санях из-за сильного переохлаждения, - поделился Денис Носачев.
Пострадавших доставили в сторожку на берегу (прим. - там сторож охраняет заброшенный пионерлагерь на водохранилище). Мужчин растерли, укутали в одеяла и вызвали спасателей.
Мужчины до сих пор не пришли в себя от шока и пока не готовы рассказывать о случившемся.