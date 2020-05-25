На Дону будут госпитализировать жильцов с коронавирусом из общежитий и коммуналок
В Ростовской области пациентов с коронавирусом, которые не могут изолироваться, будут госпитализировать. Такое решение принято на заседании оперативного штаба в правительстве региона 27 мая.
Выступая с докладом, руководитель донского Роспотребнадзора Евгений Ковалев отметил рост заболеваемости в районах области. Увеличение показателей он связал с несоблюдением самоизоляции и масочного режима, а также заражением в домашних очагах и низким уровнем госпитализации заболевших.
- При достаточном свободном объёме коечного фонда необходимо госпитализировать всех без исключения пациентов, которых невозможно изолировать на дому, кто проживает в общежитиях, коммунальных квартирах, при наличии в контакте детей и лиц с хроническими заболеваниями, - добавил Евгений Ковалев.
Пункт об обязательной изоляции лиц с положительным диагнозом на коронавирус при наличии перечисленных эпидемиологических показателей главный санитарный врач Дона предложил включить в поручения по результатам заседания штаба. Предложение поддержал губернатор Василий Голубев.