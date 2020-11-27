На Дону более 25 тысяч человек находятся под наблюдением врачей с подозрением на коронавирус

В Ростовской области под наблюдением врачей с подозрением на коронавирус находятся более 25 тысяч человек. Об этом говорится в сообщении регионального правительства.По данным на 30 ноября, под медицинским наблюдением находятся 25149 человек. Это те, у кого был положительный тест на коронавирус, имеет симптомы или находился в контакте с инфицированным человеком.Сняты с медицинского наблюдения 96,9 тысячи человек. За весь период медицинским наблюдением было охвачено 122,05 тысячи человек. Это те граждане Ростовской области, у которых было подозрение, но диагноз не подтвердился.Все больше становится тех, кто все-таки был инфицирован. За минувшие сутки в Ростовской области 334 новых заболевших коронавирусом и нарастающим итогом общее число зараженных за все время пандемии достигло 40007. За весь период жертвами COVID-19 в области стали 1326 человек.