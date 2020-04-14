На Дону автомойкам разрешили работать во время режима самоизоляции
Работа автомоек возможна в период ограничений. Об этом сообщила заместитель директора департамента потребительского рынка Ростовской области Наталья Багрянова 16 апреля.
По словам Багряновой, автомойки могут работать, если предприниматель готов взять на себя ответственность за её открытие.
- Данный вид деятельности, как правило, не сопряжён с большим скоплением людей. Автомобилист помещает свою машину в соответствующе оборудованное помещение и выходит на улицу, - отметила представитель департамента потребрынка.
Наталья Багрянова добавила, в том случае, если предприятие функционирует, владелец должен максимально перевести расчёт с клиентами в онлайн режим.
Кроме того, сотрудники сервиса должны строго соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы. Работники должны носить маски, перчатки, а также не соблюдать установленную социальную дистанцию.
Напомним, ранее сообщалось, что в Ростовской области в штатном режиме работают автомастерские и шиномонтажные.