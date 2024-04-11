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На Дону автомобилист пытался объехать платный участок трассы и застрял в канаве

На Дону автомобилист пытался объехать платный участок трассы и застрял в канаве
В Ростовской области автомобилист пытался объехать платный участок трассы и застрял в канаве Кадры с места происшествия опубликовали местные жители в социальных сетях 11 апреля.

Водитель легковушки пытался объехать платный участок с 741 по 803 километр автодороги М-4 «Дон». Он ехал по пути, который пролегал через село Алексеево-Лозовское, слободы Греково и Ефремово-Степановку. Однако автомобилист не был хорошо знаком с дорогой, по которой ехал. Он не заметил канавы и съехал в нее. Вода практически доходила до дверей машины.

На опубликованных кадрах видно, что на место происшествия приехал трактор. Вероятно, с помощью него получится вызволить автомобиль из ямы.
Фото: соцсети
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