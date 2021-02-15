На Дону 326 человек заразились коронавирусом за последние сутки

В Ростовской области специалисты зарегистрировали 326 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф 17 февраля.Согласно статистике, за весь период пандемии COVID-19 в донском регионе болезнь перенесли 69 683 человека. В России этот показатель с нарастающим итогом достиг отметки 4 112 151. Из них 12 828 граждан подхватили вирус с 16 на 17 февраля.Добавим, уже несколько недель подряд количество подтверждённых ковидных случаев в Ростовской области уменьшается. Коэффициент распространения COVID-19 держится на уровне меньше единицы. В связи с улучшением эпидситуации в регионе больницам снова разрешили оказывать плановую медицинскую помощь.