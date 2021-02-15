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На Дону 326 человек заразились коронавирусом за последние сутки


В Ростовской области специалисты зарегистрировали 326 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф 17 февраля.

Согласно статистике, за весь период пандемии COVID-19 в донском регионе болезнь перенесли 69 683 человека. В России этот показатель с нарастающим итогом достиг отметки 4 112 151. Из них 12 828 граждан подхватили вирус с 16 на 17 февраля.

Добавим, уже несколько недель подряд количество подтверждённых ковидных случаев в Ростовской области уменьшается. Коэффициент распространения COVID-19 держится на уровне меньше единицы. В связи с улучшением эпидситуации в регионе больницам снова разрешили оказывать плановую медицинскую помощь.

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