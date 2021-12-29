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На Дону 283 человека борются с COVID-19 на ИВЛ

На Дону 283 человека борются с COVID-19 на ИВЛ

В донском регионе 283 человека борются с COVID-19 на искусственной вентиляции легких. Об этом сообщили в правительстве Ростовской области.

По данным Роспотребнадзора на 31 декабря, 27 инфицированных пребывают в тяжелом состоянии и не могут дышать без помощи специального оборудования. Для того, чтобы такие пациенты продолжали жить их подключили к аппаратам, которые наполняют организм кислородом через эндотрахеальную трубку.

Еще 256 больных подключены к оборудованию неинвазивно. Их состояние не такое тяжелое, но зараженные тоже не могут самостоятельно дышать. Их подключили к аппаратам неинвазивно. Кислород поступает таким пациентам через маску, мундштук или шлем.
Фото: istokphoto
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