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На Донбассе арестовали добровольца из Ростовской области

На Донбассе арестовали добровольца из Ростовской области
Добровольца из Ростовской области арестовали на территории Донбасса. Об этом сообщает блогер Артем Баровский, известный под ником «Простой солдат».

Блогер пишет, что всего были задержаны более 10 человек. Среди них оказался 31-летний Максим Миханошин. Вместе с другими добровольцами его задержали и бросили в СИЗО. О судьбе мужчины пока ничего не известно.

О задержанном солдате известно, что воевать на Донбасс он приехал из Шахт. Мужчина служил в военной разведке, 1ОБСпН «ХАН». В 2017-м он получил серьёзное ранение во время боевых действий. Из-за этого был уволен со службы. Имеет инвалидность 2-й группы.

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