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На центральном пляже Ростова запретили купаться после 20 часов

На центральном пляже Ростова запретили купаться после 20 часов
Фото: Vologda-poisk.ru
В Ростове запретили купаться ночью. Ограничение введено на главном городском пляже в Левобережной зоне.

При входе на пляж появилась соответствующая табличка. Текст на ней гласит, что посещение территории запрещается после 20 часов.

Добавим, что центральный пляж донской столицы был открыт с 1 июня. Ранее никаких ограничений на его посещение не было.
Не исключено, что они введены после трагического случая, который произошёл в ночь на 23 июня. 16-летняя ростовчанка отправилась вместе с друзьями на левый берег Дона. Компания расположилась под Ворошиловским мостом. Примерно в час ночи девушка решила искупаться. Она вошла в воду, но обратно не вышла. Её тело обнаружили 24 июня в камышах.

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