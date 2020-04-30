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На благоустройство сельского сквера на Дону потратят почти 1,5 млн рублей

На благоустройство сельского сквера на Дону потратят почти 1,5 млн рублей
В Ростовской области планируют благоустроить парк в Целинском районе. Работы будут проводить на улице Транспортной в посёлке Юловском. На это из бюджета выделят порядка полутора миллионов рублей. Такая информация размещена на сайте госзакупок. Заказчиком выступает сельская администрация.

В сквере планируют заменить тротуарную плитку, обновить бордюры, поставить ограждения, урны и скамейки.

Заявки принимаются до 15 мая. Аукцион назначен на 19 мая.

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