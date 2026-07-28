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На благоустройство парка «Дружба» власти Ростова направят 290 млн рублей

На благоустройство парка «Дружба» власти Ростова направят 290 млн рублей
На благоустройство парка «Дружба» власти Ростова направят 290 млн рублей. Об этом стало известно после внеочередного заседания городской думы о внесении изменений в городской бюджет на 2026 и плановый период 2027 и 2028 годов.

Планируется, что в 2026 году на софинансирование работ направят 15,2 млн рублей, а в 2027-м — 274,9 млн рублей. Благоустройством займутся уже в этом году.

Напомним, что многострадальный парк на Капустина, 1/1 не могут отремонтировать с 2021 года. Планировалось, что подрядчик завершит работы в 2024 году. Но к назначенному сроку ремонт был выполнен только на 35%. Соглашения разорвали. Но поиски новой подрядной организации заняли время, поскольку требовалось переделать проект.

От слов к делу перешли в 2025 году. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь распорядился как можно скорее разработать новый проект благоустройства. Его сделали совместно с общественниками, экспертами и представителями власти. На первом этапе обустроят главный лестничный марш, центральную аллею, пляжную зону и каскадный фонтан. На втором этапе появится спортивный кластер, а на третьем – терраса у воды и экстрим-парк для детей. Всего на благоустройство потратят около 1,4 млрд рублей.
Фото: Правительство Ростовской области
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