Фото: Правительство Ростовской области

На благоустройство парка «Дружба» власти Ростова направят 290 млн рублей. Об этом стало известно после внеочередного заседания городской думы о внесении изменений в городской бюджет на 2026 и плановый период 2027 и 2028 годов.Планируется, что в 2026 году на софинансирование работ направят 15,2 млн рублей, а в 2027-м — 274,9 млн рублей. Благоустройством займутся уже в этом году.Напомним, что многострадальный парк на Капустина, 1/1 не могут отремонтировать с 2021 года. Планировалось, что подрядчик завершит работы в 2024 году. Но к назначенному сроку ремонт был выполнен только на 35%. Соглашения разорвали. Но поиски новой подрядной организации заняли время, поскольку требовалось переделать проект.От слов к делу перешли в 2025 году. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь распорядился как можно скорее разработать новый проект благоустройства. Его сделали совместно с общественниками, экспертами и представителями власти. На первом этапе обустроят главный лестничный марш, центральную аллею, пляжную зону и каскадный фонтан. На втором этапе появится спортивный кластер, а на третьем – терраса у воды и экстрим-парк для детей. Всего на благоустройство потратят около 1,4 млрд рублей.