На базе ростовского военного госпиталя развернули 80 коек для больных коронавирусом
В связи с ухудшением эпидемической ситуации на базе ростовского военного госпиталя разворачивают дополнительные койки для больных коронавирусом. Об этом 20 октября сообщили в правительстве региона.
В 1602 военном клиническом госпитале Южного военного округа развернули 80 коек. Там пациентов будут лечить от коронавирусной инфекции. В госпитале есть для этого все необходимое оборудование, включая рентген и компьютерные томографы.
В госпитале уже лечатся порядка 100 жителей донского региона, которые не являются военнослужащими. Среди них есть и тяжелобольные.
Напомним, ранее дополнительные места для больных коронавирусом развернули в Боковском и Тарасовском районах. Всего развернули 60 коек. Необходимость в разворачивании дополнительных коек связана со вспышкой заболеваемости COVID-19 в регионе.
Напомним, с 20 октября в Ростовской области ввели новые коронавирусные ограничения.