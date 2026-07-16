На АЗС Ростова в часы пик могут начать дежурить опергруппы

Фото: Дондей

В Ростове на заправках могут организовать дежурства оперативных групп в часы пик. Такое предложение прозвучало 16 июля на заседании оперативного штаба.В состав групп могут включить волонтеров, дружинников и представителей казачьих объединений. По мнению властей, их присутствие поможет консультировать автомобилистов и следить за порядком на АЗС.В последнее время из-за огромных очередей водителям все сложнее сохранять спокойствие. Ранее DonDay рассказывал о скандале на одной из ростовских заправок. Блондинка на люксовом «Мерседесе» попыталась вклиниться в начало автоколонны, однако другие водители ее не пропустили. После этого женщина начала грубо ругаться на присутствующих. Возможно, дежурные на АЗС смогут помочь избежать подобных конфликтов.На заседании также обсудили другие меры, которые могут стабилизировать ситуацию с топливом. Среди предложений - заправка по номерам автомобилей, ограничение объема продажи бензина и закрытие АЗС на ночь.