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На АЗС Ростова могут ввести продажу топлива по четным и нечетными числам месяца

На АЗС Ростова могут ввести продажу топлива по четным и нечетными числам месяца
Топливо на заправках Ростова-на-Дону планируют отпускать по четным и нечетным числам месяца. Об этом в своих социальных сетях сообщил глава города Александр Скрябин.

Суть предложения заключается в следующем: машины с номерами, оканчивающимися на нечетную цифру (1, 3, 5, 7, 9), будут обслуживаться по нечетным дням месяца. Владельцы автомобилей с номерами на четную цифру (0, 2, 4, 6, 8) смогут заезжать на АЗС по четным дням.

Подобный порядок продажи топлива уже применяется на автозаправках в Нижегородской, Орловской, Липецкой, Кировской и Псковской областях, а также в ряде других регионов, где это помогает нормализовать ситуацию с распределением горючего.

Важно отметить, что внедрение данной системы в Ростовской области пока носит статус предложения. Оно будет представлено на рассмотрение оперативного штаба.
Фото: Donday
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