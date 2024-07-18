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На 63-м году скончался ветеран МЧС Ростовской области Юрий Невзоров

На 63-м году скончался ветеран МЧС Ростовской области Юрий Невзоров
16 июля стало известно о кончине ветерана МЧС Ростовской области Юрия Невзорова.

Юрий Леонидович ушёл из жизни в возрасте 63 лет. Он был главным специалистом-экспертом отдела защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в регионе.

Юрий Невзоров родился в Ростове-на-Дону. Он посвятил более 30 лет службе в Вооружённых Силах, а затем более 20 лет служил в МЧС России. За свою жизнь он прошёл путь от курсанта до полковника. За свои заслуги был награждён различными ведомственными и правительственными наградами.

Юрий Леонидович отличался высокими моральными качествами. Он с вниманием и заботой относился к подчиненным и коллегам. Был порядочным и уважительным человеком, выполнял воинский и служебный долг безупречно.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
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