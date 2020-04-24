На 15 территориях Дона выявили новые случаи заражения коронавирусом
Сразу в 15 населённых пунктах Ростовской области зарегистрировали новые случаи заболевания COVID-19. По данным на утро 28 апреля в регионе выявили 778 заражённых.
В правительстве региона сообщили, что за последние сутки больше всего новых инфицированных зафиксировано в Ростове-на-Дону (15). Также положительные результаты получили в Зимовниковском районе — 12 человек, Зверево — 8 человек, Сальском районе и Новошахтинске — 6 человек, Каменске-Шахтинском — 3 человека, Волгодонске, Октябрьском, Мартыновском, Азовском, и Красносулинском районах — по 2, Новочеркасске, Волгодонском, Аксайском и Каменском районах — по 1.
Добавим, что большинство случаев инфицирования в Ростовской области — завезённые (около четверти) или контактные. Люди заражаются от членов семьи, вернувшихся из-за рубежа или из регионов России с неблагополучной эпидобстановкой. Также было несколько случаев, когда дончане «подхватывали» коронавирус на производстве. До сих пор в регионе остаётся невыявленный источник заражения, о котором сообщил главный санитарный врач Дона.