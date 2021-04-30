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На 12 мая перенесен резервный день написания итогового сочинения

На 12 мая перенесен резервный день написания итогового сочинения
Из-за затянувшихся майских праздников власти перенесли дату резервного дня написания итогового сочинения. Об этом рассказали в мэрии Ростова-на-Дону.

Перенос даты связан с нерабочими днями с 4 по 7 мая. По этой причине новая дата написания итогового сочинения выпускниками - 12 мая. В этот день смогут написать сочинение те, кто ранее получил «незачет», не явился на сочинение или недописал его по уважительным причинам в основной срок.

Напомним, что по новым правилам наличие итогового сочинения обязательно для допуска к ЕГЭ.

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