На 11 июля изменили движение электричек Ростов - Азов

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Два пригородных поезда полностью отменили, еще четыре состава пойдут по сокращенным маршрутам.На 11 июля изменили движение пригородных поездов Ростов - Азов. Об этом сообщили в СКППК.Полностью отменены два поезда:№6028 Ростов - Азов, отправлением со станции Ростов в 15:03 и прибытием в Азов в 16:07;№6027 Азов - Ростов, отправлением со станции Азов в 16:21 и прибытием в Ростов в 17:23.Кроме того, для четырех составов сократили маршруты:№6034 Ростов - Азов будет идти только до станции Кулешовский. Участок Кулешовский - Азов отменен;№6033 Азов - Ростов будет отправляться от станции Кулешовский. Участок Азов - Кулешовский отменен;№6026 Ростов - Азов будет следовать до станции Кулешовский. Участок Кулешовский - Азов отменен;№6025 Азов - Ростов будет отправляться от станции Кулешовский. Участок Азов - Кулешовский отменен.В пределах сокращенных маршрутов поезда будут делать все предусмотренные остановки.В компании уточнили, что изменения связаны с техническими причинами.Напомним, утром 10 июля в Ростовской области уже задерживались три поезда, следовавшие в Азов. Опоздание составило около часа. Еще два состава в этот день не вышли на маршруты.Ночью Азов подвергся атаке беспилотников. После ЧП загорелись два объекта хранения нефтепродуктов. На местах пожаров работают экстренные службы. Жители жаловались на смог на улицах, а также на проблемы с движением. Из-за происшествия часть дорог перекрыли, в городе образовались большие пробки.