Мужчину, пропавшего на трассе М-4 «Дон», нашли живым

Пропавшего на трассе М-4 «Дон» 40-летнего Сергея Гусева нашли живым. Об этом стало известно 23 августа.Как ранее сообщал Rostov.ru, мужчина исчез 18 августа. Родные и близкие направились на поиски. Также они обратились за помощью в полицию, к СМИ и волонтерам. Сергея Гусева искали по всей области, ведь до конца не было ясно, в каком населенном пункте он может быть.К счастью, 23 августа его нашли. Мужчина жив и здоров. О том, почему Сергей Гусев не выходил на связь и где все это время находился, пока не известно.