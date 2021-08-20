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Мужчину, пропавшего на трассе М-4 «Дон», нашли живым

Мужчину, пропавшего на трассе М-4 «Дон», нашли живым

Пропавшего на трассе М-4 «Дон» 40-летнего Сергея Гусева нашли живым. Об этом стало известно 23 августа.

Как ранее сообщал Rostov.ru, мужчина исчез 18 августа. Родные и близкие направились на поиски. Также они обратились за помощью в полицию, к СМИ и волонтерам. Сергея Гусева искали по всей области, ведь до конца не было ясно, в каком населенном пункте он может быть.

К счастью, 23 августа его нашли. Мужчина жив и здоров. О том, почему Сергей Гусев не выходил на связь и где все это время находился, пока не известно.

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