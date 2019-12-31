Мужчину из Москвы, разыскиваемого в Ростовской области, нашли живым



В Ростовской области нашли живым пропавшего без вести мужчину из Москвы. О том, где находился 61-летний Владимир Бутковский, не было информации около недели. Ориентировка на его розыск появилась 7 января, пропал он пятью днями ранее.



В его поисках участвовали полицейские и волонтёры. Сообщалось, что он может находиться в любом регионе России, в том числе в Ростовской области.



К счастью, через несколько дней стало известно, что Владимира нашли живым. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.