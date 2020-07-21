Муж ростовской модели Дмитрий Тарасов устроил дебош на борту самолёта

Фото: zvezda-fc.ru

Громкий конфликт произошёл на борту лайнера с участием супруга ростовской модели Костенко. Дмитрий Тарасов в состоянии алкогольного опьянения устроил дебош в самолёте Казань - Москва. Информация об этом появилась в сети Интернет.Футболисты клуба «Рубин» летели после завершительного матча домой. Пассажир, находившийся с ними на борту, рассказал, что в хвосте самолёта пять человек вели себя очень шумно и распивали спиртные напитки. Ещё несколько обеспокоенных пассажиров делали футбольным игрокам замечания и просили их вести себя потише.Как только скандал с участием Дмитрия Тарасова растиражировали СМИ, футболист записал обращение к своим подписчикам в инстаграм-аккаунте. По словам игрока «Рубина», никакой дебош он не устраивал, кроме того, не распивал спиртное. Иначе его бы сняли с рейса или встретили в аэропорту сотрудники полиции. Но такого не произошло. Тарасов также отметил, что один из пассажиров лайнера пытался его снять на видео уже в конце полёта. Супруг ростовчанки запретил ему это делать.Напомним, известный футболист не первый раз попадает в похожие ситуации. Ранее его обвиняли в изменах и грубом отношении к бывшей жене.